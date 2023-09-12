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Землетрясение в Марокко. Сколько казахстанцев проживает в стране

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:33
Землетрясение в Марокко. Сколько казахстанцев проживает в стране
Фото: twitter.com/WasimZia14
В Министерстве иностранных дел сообщили, сколько казахстанцев проживает в Марокко, где недавно произошло мощное землетрясение, унесшее жизни тысяч человек, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров сообщил, что в Марокко проживают более 30 граждан Казахстана.

"У нас есть посольство в Марокко. Здесь проживают более 30 граждан, включая сотрудников посольства и других казахстанцев. С ними все хорошо, никто не пострадал. Общаемся со всеми. Среди пострадавших и погибших нет граждан Казахстана", - сказал Айбек Смадияров.


Напомним, землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша. Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2,8 тысячи человек. Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур по жертвам землетрясения и распорядился приспустить национальные флаги королевства. Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Королю Марокко Мухаммеду VI и выразил соболезнования от лица всех казахстанцев.


Источник: tengrinews.kz
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