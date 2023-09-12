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Казахстан поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Заявление МИД

Просмотров:88 Опубликовано: Сегодня, 18:39
Казахстан поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Заявление МИД
Иллюстративное фото
В Министерстве иностранных дел Казахстана сделали заявление по ситуации вокруг Нагорного Карабаха, передает Tengrinews.kz.

"В связи с последними событиями вокруг Нагорного Карабаха, Республика Казахстан в очередной раз подтверждает решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах её международно-признанных границ, а также выступает за урегулирование всех вопросов политико-дипломатическим путем в соответствии с Уставом ООН и основополагающими принципами и нормами международного права", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Казахстана.

Напомним, 1 сентября президент Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян представил в парламент заявление о своей отставке. Парламент Нагорно-Карабахской республики на специальном заседании 9 сентября избрал нового президента - 45-летнего Самвела Шахраманяна.

МИД Азербайджана заявил, что президентские выборы в Карабахе стали грубым нарушением конституции и законов Азербайджанской Республики, а также норм международного права.

США и Европейский союз также не признали выборы в Нагорном Карабахе легитимными.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, однако должны быть решены вопросы прав и безопасности проживающих там армян.


Источник: tengrinews.kz
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