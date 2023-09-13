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"Земли принадлежат народу". Перуашев раскритиковал условия соглашений с недропользователями

Просмотров:101 Опубликовано: Сегодня, 11:36
"Земли принадлежат народу". Перуашев раскритиковал условия соглашений с недропользователями
Иллюстративное фото
Депутаты Мажилиса рассмотрели в первом чтении законопроект, вносящий изменения в Кодекс "О недрах и недропользовании" по вопросам совершенствования сферы добычи нефти и других ископаемых, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Цель законопроекта - повысить инвестиционную привлекательность геологической разведки углеводородов и сократить административные издержки при проведении операций по недропользованию.

Во время обсуждения законопроекта депутат Мажилиса Азат Перуашев заявил, что фракция "Ак жол" направила полтора десятка поправок в документ. Одна из поправок касается условий соглашений о разделе продукции (СРП).

"В последнее время в СМИ опубликованы данные о грабительских условиях СРП, согласно которым Казахстан получает мизерную долю от добываемой нефти на крупнейшем месторождении Кашаган. Демпартия "Ак жол" больше года просит правительство подтвердить или опровергнуть эту информацию, а в случае подтверждения – настаивает на пересмотре невыгодных для Казахстана условий. Мы также требуем впредь запретить использовать в контрактах на недропользование, закрытых от общества статей и норм", - заявил Перуашев.


Кроме этого, "Ак жол" предложила установить на законодательном уровне долю Казахстана в контрактах по стратегическим сырьевым месторождениям в размере не менее 51 процента.

"К сожалению, правительство дало отрицательное заключение на большинство наших предложений. Первый аргумент противников наших поправок – "СРП убрали из кодекса и поэтому не нужно трогать эту тему". Да, согласно кодексу, новых СРП не будет. Но старые СРП никто не отменял, они действуют до 2033 и 2041 года. Поэтому предложение об их раскрытии и пересмотре в пользу народа Казахстана будет актуально еще 10-20 лет. Исходя из этого мы и требуем внести поправки касательно действующих СРП", - отметил депутат.


Вторая причина для отказа - условия СРП нельзя раскрывать по международному праву.

"По этой логике, хозяин недр - народ Казахстана - не имеет права знать, как иностранцы распоряжаются его собственностью. Это как если кто-то придет в ваш дом, годами хозяйничает, распродает ваше имущество, разбирает ваш фундамент. Вы спрашиваете – что там он делает? А юристы отвечают – вам знать не положено. Мы считаем незаконными сами СРП, если они действительно содержат несправедливые условия для нашего народа, как хозяина этих недр. А для этого общество должно знать сами условия СРП. Поэтому мы требуем их раскрытия", - заявил мажилисмен.

Он добавил, что согласно Конституции, в Казахстане международные договора могут доминировать над национальным законодательством, но только если эти договора были ратифицированы парламентом. СРП не обсуждались и не ратифицировались Парламентом, поэтому они должны подчиняться законам республики.

"И если чиновники говорят, что эти предложения нарушают международные договора, то мы обвиняем чиновников в нарушении нашей Конституции. Определитесь, господа, кому вы служите: своей стране или кому-то другому", - добавил Перуашев.

В конечном итоге фракция "Ак жол" поддержала законопроект в первом чтении. При этом Перуашев подчеркнул, что депутаты продолжат настаивать на своих предложениях во время второго чтения.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Tor1m (Посетители) Сегодня, 12:22
Многие страны добывающие нефть, со временем пересмотрели доли в распределении дохода, от реализации углеводородов. Это нельзя оставлять так, 90-е прошли, коррупционные сделки надо пересмотреть...
 
 

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