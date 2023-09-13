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Итальянские нефтяники вышли из партнёрства с женой акима Алматы Ерболата Досаева

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:24
Итальянские нефтяники вышли из партнёрства с женой акима Алматы Ерболата Досаева
Фото: tengrinews.kz
Компания оказывала широкий спектр услуг в нефтегазовой отрасли.

Компания Saipem, "дочка" итальянского нефтегазового концерна Eni, вышла из состава акционеров совместного предприятия "Ерсай", где контролировала до этого 50% участия. В результате, как сообщает телеграм-канал Energy Monitor, единственным акционером СП стал казахстанский "ЕРС Холдингз", который, в свою очередь, контролируется Lancaster Group. Несмотря на звучное иностранное название, конечными бенефициарами ТОО "Lancaster Global Company" являются граждане Казахстана, в числе которых: супруга нынешнего акима Алматы Ерболата ДОСАЕВА Гульнар и вдова бывшего руководителя нацкомпании "КазахОйл" и бывшего вице-министра энергетики Нурлана КАППАРОВА Гаухар.

Компания "Ерсай", объединив лоббистские возможности казахстанских партнеров с финансовыми и технологическими итальянских, с ноября 2003 года оказывала широкий спектр услуг в нефтегазовой отрасли, включая производство и монтаж эстакад и трубных конструкций, сварку и прокладку трубопроводов, техническое обслуживание морских судов и портовые услуги (компания имеет собственную верфь на Каспии в поселке Курык).

Учитывая, что с марта 2001 года по январь 2009-го Eni исполняла функции оператора Кашаганского консорциума, заказы от него на "Ерсай" шли непрерывным потоком. По некоторым оценкам, общая их стоимость приближалась к 10 млрд долларов. В том числе "Ерсай Каспиан Контракторс" была одним из подрядчиков строительства наземного трубопровода от добывающих скважин на искусственном острове D на Каспии на наземную установку комплексной подготовки нефти и газа "Болашак".

Как известно, именно на этом трубопроводе уже на тринадцатый день после начала добычи, в сентябре 2013 года, произошла утечка газа по причине растрескивания труб. После тщательной инспекции специалистами было принято решение о полной замене 200 километров трубопровода. Все затраты по замене полностью легли на акционеров: в соответствии со "Вторым дополнительным соглашением к СРП", подписанным в 2008 году, любые инвестиции, сделанные консорциумом, после 1 октября 2013 года, возмещаться ему не будут. Сразу после этого был отправлен в отставку глава компании Agip KCO - "дочки" итальянского концерна Eni, отвечающего за первый этап освоения месторождения Умберто КАРАРРА.

А "Ерсай Каспиан Контракторс" выпустила специальное заявление для прессы, в котором подтвердила, что компания проводила "бетонирование труб в целях защиты от внешнего механического повреждения труб, а также во избежание всплытия трубопровода", однако авария на трубопроводе не связана с качеством бетонирования. И вины компании в ЧП нет.

По сообщению источников телеграм-канала, одной из возможных причин выхода итальянских партнеров из проекта могло быть нежелание сотрудничать с российской компанией "Лукойл" по строительству стальных платформ для морских месторождений в казахстанском секторе Каспийского моря. В середине августа текущего года нацкомпания "КазМунайГаз" сообщила, что завершает процедуры передачи "Лукойлу" 50% участия в проекте по разработке офшорного участка "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов" на Каспийском шельфе. Оператор проекта – ТОО "Kalamkas-Khazar Operating" – планирует представить и утвердить проект разработки месторождений на Центральной комиссии по разведке и разработке полезных ископаемых Казахстана в третьем квартале 2023 года.

По оценкам специалистов, заказ на морские платформы, планируемый под мощности совместного предприятия "Ерсай", скорее всего, уйдет в Астрахань, где еще с советских времен находятся аналогичные производства. А значит, там же, в России, останется и значительная часть инвестиций в разработку "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов". К тому же пока непонятно, как отразится на работе астраханской верфи и, соответственно, на сроках выполнения заказа возможное ужесточение западных санкций против России.


Источник: ratel.kz
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