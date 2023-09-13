Геоудар: мощная магнитная буря обрушилась на Землю

Синоптики предупредили об усилении возмущений на Солнце 13 сентября. Их последствия будут заметны еще несколько дней, - передает Almaty.tv.



В среду, 13 сентября, К-индекс поднимется до 4 баллов, что считается возбужденной магнитосферой. Пик активности пришелся на первую половину дня. В середине дня возмущения будут ослабевать до 2–3 баллов, однако вечером они вновь усилятся.



При этом индекс магнитной активности 13 сентября остается на оранжевом уровне (средние вспышки), сообщили в лаборатории солнечной астрономии. Метеорологи не прогнозируют сильных возмущений на Солнце.



Геомагнитная обстановка будет оставаться напряженной еще несколько дней. 14 и 15 сентября К-индекс будет держаться на 4 баллах. В выходные, 16 и 17 сентября, солнечная активность спадет до 2–3 баллов.



В дни возмущений на Солнце метеопаты сталкиваются с ухудшением самочувствия, а в некоторых случаях даже с перепадами настроения и обострением хронических заболеваний. Врачи советуют метеозависимым людям избегать стрессов, отказаться от алкоголя и сигарет, больше гулять на свежем воздухе и пить достаточно воды.