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Геоудар: мощная магнитная буря обрушилась на Землю

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:18
Геоудар: мощная магнитная буря обрушилась на Землю
Иллюстративное фото
Синоптики предупредили об усилении возмущений на Солнце 13 сентября. Их последствия будут заметны еще несколько дней, - передает Almaty.tv.

В среду, 13 сентября, К-индекс поднимется до 4 баллов, что считается возбужденной магнитосферой. Пик активности пришелся на первую половину дня. В середине дня возмущения будут ослабевать до 2–3 баллов, однако вечером они вновь усилятся.

При этом индекс магнитной активности 13 сентября остается на оранжевом уровне (средние вспышки), сообщили в лаборатории солнечной астрономии. Метеорологи не прогнозируют сильных возмущений на Солнце.

Геомагнитная обстановка будет оставаться напряженной еще несколько дней. 14 и 15 сентября К-индекс будет держаться на 4 баллах. В выходные, 16 и 17 сентября, солнечная активность спадет до 2–3 баллов.

В дни возмущений на Солнце метеопаты сталкиваются с ухудшением самочувствия, а в некоторых случаях даже с перепадами настроения и обострением хронических заболеваний. Врачи советуют метеозависимым людям избегать стрессов, отказаться от алкоголя и сигарет, больше гулять на свежем воздухе и пить достаточно воды.


Источник: almaty.tv
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