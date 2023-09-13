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Сборная Финляндии по гимнастике не приедет в Казахстан на чемпионат мира из-за России

Просмотров:87 Опубликовано: Сегодня, 18:10
Сборная Финляндии по гимнастике не приедет в Казахстан на чемпионат мира из-за России
фото с сайта Международная федерация эстетической групповой гимнастики
Сборная Финляндии отказалась от участия в чемпионате мира по командной гимнастике из-за допуска команд из России и Беларуси, передает «Голос народа».

«Финляндия не будет принимать учаcтие в чемпионате мира по командной гимнаcтике, который пройдет в конце ноября в Казахcтане, поcкольку в cоревнованиях примут участие команды Роccии и Белоруccии. Помимо Финляндии, в соревнованиях не примут участие и другие европейcкие cтраны, в том чиcле Эcтония», — говорится в сообщении Ассоциации гимнастики Финляндии.

В прошлом году финны призывали IFAGG отстранить российские и белорусские команды, однако международная федерация оставила решение о допуске спортсменов на усмотрение организаторов турниров.

Отметим, что чемпионат мира пройдет в Алматы с 24 по 26 ноября.


Источник: golos-naroda.kz
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