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Водители массово отправляют на ремонт китайские авто

Просмотров:226 Опубликовано: Сегодня, 13:05
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
Фото: pixabay
Автолюбители России массово начали отправлять на ремонт новые автомобили китайских брендов. Среди лидеров по поломкам популярные марки, сообщает Zakon.kz.

Шквал обращений автовладельцев за ремонтом новых машин китайских марок обрушился на сервисы России. Чаще всего за помощью обращаются водители авто, возраст которых не превышает четырех лет. Как пишут "Известия", за восемь месяцев текущего года количество жалоб на марки китайского производства выросло на 35%.

Чаще всего водители жалуются на коррозию металла кузова, слабую подвеску и ненадежную электронику в автомобилях. Среди лидеров по поломкам специалисты выделяют широкий ряд марок китайского производства: Chery, Lifan, Geely, Haval, Changan и JAC.

Как показал опрос "Открытие Авто", российские автолюбители разочаровались в качестве китайских машин. В частности, 61% россиян считают, что автомобили из Китая лишь частично адаптированы под погодные условия, еще 19% уверены, что русской зимы они не выдерживают.


Источник: Zakon.kz
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