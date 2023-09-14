Пентагон создаст команду для надзора за расходом средств, выделенных Украине.



Общая суммав помощи Украине превысила на сегодня 43 млрд долларов. И "все большее число республиканцев призывают усилить контроль за тем, как используются деньги", передает inbusiness.kz со ссылкой на CNN.



В ответ на опасения Пентагон сформировал специальную команду, которая будет контролировать использование Украиной предоставляемой США военной помощи. Команда базируется в посольстве США в Киеве.



Создание новой команды происходит в критический момент для помощи Украине. Администрация Байдена недавно запросила у Конгресса еще 24 млрд долларов помощи Киеву, в том числе 13 млрд долларов помощи в области безопасности, поскольку президент и другие высокопоставленные чиновники администрации пообещали продолжать помощь США "столько, сколько потребуется".



Но все более скептически настроенные республиканцы подняли вопрос о том, насколько сильна двухпартийная поддержка таких значительных сумм помощи. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что не поддерживает "карт-бланш" на Украину, в то время как возглавляемый республиканцами комитет по надзору и подотчетности палаты представителей пообещал в феврале убедиться, что правительственные учреждения контролируют средства, переведенные в Киев, "чтобы предотвратить и снизить риск расточительства, мошенничества и злоупотреблений". Республиканцы в Палате представителей призвали к назначению специального генерального инспектора по оказанию помощи Украине, аналогичного SIGAR — Специальному генеральному инспектору по восстановлению Афганистана.



В докладе генерального инспектора министерства обороны, полученном CNN, содержится предупреждение о том, что способность США контролировать миллиарды долларов помощи, поступающей в Украину, сталкивается с "проблемами" из-за ограниченного присутствия США в стране. В течение первых шести месяцев войны управление оборонного сотрудничества в Киеве "не смогло провести необходимый [мониторинг конечного использования]" военной техники, предоставленной Украине.



В отчете, датированном октябрем 2022 года, подчеркивается, насколько сложно США отслеживать огромное количество оружия, боеприпасов и снаряжения, которые попали в Украину в первые месяцы войны. Преступники, бойцы-добровольцы и торговцы оружием в Украине пытались украсть часть предоставленного Западом оружия и снаряжения, прежде чем они были обнаружены украинской разведкой, говорится в докладе.