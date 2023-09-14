Временный безвизовый режим хотят ввести для казахстанцев в Таиланде

"Казахстанцы смогут находиться в Таиланде без визы до 30 дней. Для более продолжительных поездок требуется оформление соответствующей визы", - отмечено в сообщении МИД РК.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РК.Стало известно, что в целях укрепления двустороннего сотрудничества и развития туризма правительство Королевства Таиланд с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года вводит временный безвизовый режим для граждан Республики Казахстан, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.Действительным проездным документом является паспорт гражданина РК, срок действия которого на момент пересечения границы должен превышать 6 месяцев.