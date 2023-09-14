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Временный безвизовый режим хотят ввести для казахстанцев в Таиланде

Просмотров:61 Опубликовано: Сегодня, 14:31
Временный безвизовый режим хотят ввести для казахстанцев в Таиланде
Фото: pixabay.com
Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РК.

Стало известно, что в целях укрепления двустороннего сотрудничества и развития туризма правительство Королевства Таиланд с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года вводит временный безвизовый режим для граждан Республики Казахстан, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Казахстанцы смогут находиться в Таиланде без визы до 30 дней. Для более продолжительных поездок требуется оформление соответствующей визы", - отмечено в сообщении МИД РК.


Действительным проездным документом является паспорт гражданина РК, срок действия которого на момент пересечения границы должен превышать 6 месяцев.


Источник: Inbusiness.kz
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