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Министр ВВС США призвал власти готовиться к возможной войне с Китаем

Просмотров:207 Опубликовано: Сегодня, 16:11
Министр ВВС США призвал власти готовиться к возможной войне с Китаем
фото Shutterstock
Министр военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл призвал власти страны оптимизировать ресурсы и быть готовым к вооруженному конфликту с Китаем, передает телеканал Fox News.

Что произошло. Глава ВВС Фрэнк Кендалл заявил, что Китай является главной угрозой безопасности Америки. По его словам, КНР уже более 20 лет оптимизирует свои силы для того, чтобы одержать верх над США в западной части Тихого океана.

«Угроза нападения со стороны воинствующих экстремистских организаций все еще существует, и мы будем устранять эти угрозы по мере их возникновения. Но Китай, безусловно, является нашей основной проблемой», — заявил Кендалл.


Он подчеркнул, что война не является неизбежной и назвал ее сдерживание приоритетом на ближайшие годы.

Готова ли Америка к войне. Министр предупредил, что если возможности США окажутся недостаточными для сдерживания китайской агрессии против Тайваня или где-либо еще, то может начаться война.

«Наша работа состоит в том, чтобы предотвратить эту войну и быть готовыми победить, если она произойдет. Мы все говорим о том, что воздушно-космические силы должны измениться, иначе мы не сможем предотвратить войну и даже можем проиграть ее», — отметил спикер.


Кендалл добавил, что американские военные не сталкивались с организованными вооруженными силами другой страны с 11 сентября 2001 года, поскольку они сосредоточились на асимметричной войне против террористических организаций и приспособились к ней.

Чем Китай угрожает США. По словам Кендалла, развитие КНР идет высокими темпами по двум направлениям, связанным с наращиванием военной мощи. Во-первых, укрепляются силы, предназначенные для противодействия авианосцам, атакам на аэродромы и другие критически важные объекты.

Во-вторых, совершенствуется служба стратегической поддержки, которая работает над достижением информационного господства в космической и киберпространственной сферах.

20 августа стало известно, что китайские военные в качестве «серьезного предупреждения» начали учения возле Тайваня после того, как вице-президент острова Уильям Лай съездил в США. По мнению тайваньских властей, Китай использует визит Лая в США в качестве предлога, чтобы запугать избирателей перед президентскими выборами в следующем году и заставить их «бояться войны».

В октябре прошлого года глава КНР Си Цзиньпин на открытии ХХ съезда компартии заявил, что Китай никогда не откажется от права на применение силы в решении тайваньской проблемы, но будет стремиться к мирному урегулированию.

В январе 2023 года Китай направил к Тайваню 57 самолетов и четыре корабля. Тайвань сразу выступил с заявлением, осудив КНР за проведение еще одних учений вблизи острова.

Джо Байден пообещал, что американские военные примут участие в защите Тайваня при нападении Китая. Американская разведка считает, что Китай готовит силовой сценарий для получения контроля над островом. В мае 2023 года Китай заявил о готовности «решительно разгромить любую форму независимости Тайваня» по мере того, как США готовят крупный пакет вооружений для острова и направляют туда советников.


Источник: Курсив
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