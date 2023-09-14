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Какие документы были подписаны по итогам V Консультативной встречи глав государств ЦА

Просмотров:82 Опубликовано: Сегодня, 17:28
Какие документы были подписаны по итогам V Консультативной встречи глав государств ЦА
Фото: Акорда
Какие документы были подписаны по итогам V Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, по итогам саммита были подписаны следующие документы:

1. Совместное заявление по итогам V Консультативной встречи глав государств Центральной Азии;

2. Соглашение между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан об общих направлениях молодежной политики;

3. Соглашение об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии.

Ранее, выступая 14 сентября 2023 года на встрече глав государств Центральной Азии, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что взаимная торговля между государствами региона показывает устойчивый рост.


Источник: Zakon.kz
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