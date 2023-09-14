Какие документы были подписаны по итогам V Консультативной встречи глав государств ЦА

Какие документы были подписаны по итогам V Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.



Как пишет Акорда, по итогам саммита были подписаны следующие документы:



1. Совместное заявление по итогам V Консультативной встречи глав государств Центральной Азии;



2. Соглашение между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан об общих направлениях молодежной политики;



3. Соглашение об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии.



Ранее, выступая 14 сентября 2023 года на встрече глав государств Центральной Азии, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что взаимная торговля между государствами региона показывает устойчивый рост.

