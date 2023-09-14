Марокканцы увидели странные вспышки в небе перед землетрясением. Что это могло быть

أحد الأخوان من المغرب الشقيق أرسل لي هذا المقطع الغريب من كاميرا مراقبة لمنزله في مدينة أغادير لحظة وقوع الزلزال…



ظهرت ومضات ضوء زرقاء غامضة في الأفق ولا أحد يعرف ماهي.



مع العلم أن هذه الأضواء ظهرت نفسها لحظة وقوع زلزال تركيا وسوريا قبل 7 أشهر.



هل يوجد لدى أحد تفسير؟ pic.twitter.com/q845XXSlYu — إياد الحمود (@Eyaaaad) September 9, 2023

"Эти яркие вспышки разных цветов уже давно озадачивают учёных, и до сих пор нет единого мнения о причинах их возникновения, но они определённо реальны. Их видимость зависит от того, темно ли за окном, и от других факторов", – сказал геофизик геологической службы США Джон Дерр.

"Иногда огни могут быть похожи на обычную молнию или на светящуюся полосу в атмосфере, напоминающую северное сияние. В других случаях они напоминают светящиеся сферы, парящие в воздухе. Они также могут быть похожи на мерцающие языки пламени", – сказал Джон Дерр.

"Мои друзья рассказали мне, что они видели такие же красочные облака за несколько минут до землетрясения в Лос-Анджелесе в 1994 году", – отметил пользователь YouTube @crappybumbum.

"Перед землетрясениями сотни тысяч кубических километров горных пород в земной коре подвергаются нагрузкам, и эти нагрузки вызывают смещение зёрен, минеральных зёрен относительно друг друга. Это похоже на включение батареи, генерирующей электрические заряды, которые могут выходить из напряжённых пород в ненапряжённые и проходить через них. Заряды движутся быстро, со скоростью до 200 м/с ", – добавил Фридеманн Фройнд.

"Среди сейсмологов нет единого мнения о механизме, вызывающем огни землетрясений, и учёные всё ещё пытаются разгадать тайны этих вспышек", – говорится в статье CNN.

Подобное свечение люди по всему миру наблюдали и во время предыдущих крупных землетрясений.За мгновение до разрушительного землетрясения жители Марокко наблюдали в небе вспышки голубого цвета, сообщает газета The Independent.На видео, снятом камерой наблюдения в марокканском городе Агадир, можно увидеть одну из таких вспышек.Подобное необъяснимое свечение люди по всему миру наблюдали и во время предыдущих крупных сейсмических событий. Это явление представляет собой феномен, известный как "огни землетрясений". Сообщения о них появились ещё в Древней Греции, говорится в статье CNN.На этом видео житель Турции заснял вспышки в небе перед землетрясением, произошедшим семь месяцев назад.Согласно главе "Энциклопедии геофизики твёрдой Земли", такое явление может принимать различные формы.На видеозаписи, сделанной в Китае в момент, предшествовавший сейсмическому событию – Сычуаньскому землетрясению 2008 года, зафиксированы, вероятно, "огни землетрясений" в виде светящихся облаков.В статье 2014 года, опубликованной в журнале Seismological Research Letters, говорится, что около 80% изученных случаев "огней землетрясений" наблюдались при сейсмической активности магнитудой более 5,0. В большинстве случаев это явление наблюдалось незадолго до или во время землетрясения, и его было видно на расстоянии 600 км от эпицентра землетрясения.Адъюнкт-профессор Университета Сан-Хосе и бывший научный сотрудник Исследовательского центра НАСА Фридеманн Фройнд выдвинул одну из теорий возникновения огней землетрясений. Он объяснил, что когда определённые элементы или примеси в кристаллах горных пород подвергаются механическому воздействию – например, во время нарастания тектонических напряжений перед или во время сильного землетрясения, они мгновенно распадаются и генерируют электричество.По его словам, горная порода – это изолятор, который при механическом воздействии превращается в полупроводник.Другая версия возникновения "огней землетрясений" – статическое электричество, образующееся при разрушении горных пород, и эманация радона.