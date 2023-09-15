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Галлюциногенные грибы начали использовать для психотерапии в США

Просмотров:73 Опубликовано: Сегодня, 13:56
Галлюциногенные грибы начали использовать для психотерапии в США
Фото: wikimedia
Центр психотерапии с использованием галлюциногенных грибов открылся в американском штате Орегон. На "экспериментальное лечение" уже записались более трех тысяч человек, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Associated Press, в американском городе Юджин (штат Орегон) начал работу центр по экспериментальному лечению психических расстройств с помощью псилоцибина – вещества, которое содержится в галлюциногенных грибах.

В центре, который официально открыли в июне, смогут проходить лечение только люди старше 21 года. Им предложат шестичасовую терапию. Подтверждать психиатрический диагноз, чтобы получить лечение, не потребуется, но в терапии могут отказать тем, у кого острый психоз, суицидальные или маниакальные тенденции, а также тем, кто принимает антидепрессанты с литием. В процессе употребления чая из галлюциногенных грибов за пациентами будут следить врачи. Стоимость терапии, с учетом оплаты медицинских консультаций, для одного пациента может превысить 2 тысячи долларов.

Сейчас в очереди на экспериментальное лечение числятся уже более 3 тысяч человек с депрессией, посттравматическим стрессовым расстройством и тревожностью, и клиника получила сотни тысяч запросов на лечение со всего света. В ближайшее время пациентов начнут принимать несколько аналогичных центров.

Псилоцибин легализовали в штате Орегон в 2020 году. Это наркотическое вещество, вызывающее чувства "растворения личности" и "единства со Вселенной", используют в своих ритуальных практиках индейцы Южной Америки. Профессиональные медики, однако, сомневаются в том, что наркотик можно безопасно использовать в благих целях. Орегонская ассоциация врачей-психиатров выступила с заявлением, в котором предупредила, что работа центров псилоцибиновой терапии "небезопасна и дает недостоверные обещания орегонцам, страдающим психическими расстройствами".


Источник: Zakon.kz
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