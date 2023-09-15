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Певец Игорь Николаев госпитализирован в тяжелом состоянии - СМИ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:54
Певец Игорь Николаев госпитализирован в тяжелом состоянии - СМИ
Фото ©РИА Новости
Российского певца и композитора Игоря Николаева госпитализировали в палату интенсивной терапии из-за проблем с сердцем. Об этом сообщили в Telegram-канале "112", передает Tengrinews.kz.

"Серьезные проблемы возникли еще в январе, тогда певец был экстренно доставлен в больницу и прооперирован. Ему поставили два стента, состояние стабилизировали, и врачи выписали его из медучреждения.

Вопрос о более серьезном хирургическом вмешательстве так и не сняли, сейчас после тщательного обследования медики примут решение об операции. Это станет известно буквально на днях", - говорится в сообщении.


В официальных аккаунтах композитора в соцсетях пока не было никаких сообщений об этом.


Источник: Тengrinews.kz
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