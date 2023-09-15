Певец Игорь Николаев госпитализирован в тяжелом состоянии - СМИ

"Серьезные проблемы возникли еще в январе, тогда певец был экстренно доставлен в больницу и прооперирован. Ему поставили два стента, состояние стабилизировали, и врачи выписали его из медучреждения.



Вопрос о более серьезном хирургическом вмешательстве так и не сняли, сейчас после тщательного обследования медики примут решение об операции. Это станет известно буквально на днях", - говорится в сообщении.

Российского певца и композитора Игоря Николаева госпитализировали в палату интенсивной терапии из-за проблем с сердцем. Об этом сообщили в Telegram-канале "112", передает Tengrinews.kz.В официальных аккаунтах композитора в соцсетях пока не было никаких сообщений об этом.