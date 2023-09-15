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Спасение Арала: что предлагает Токаев

Просмотров:317 Опубликовано: Сегодня, 16:33
Спасение Арала: что предлагает Токаев
Фото: пресс-служба Акорды
Президент РК Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание водной проблематике. Так, по поручению главы государства в Казахстане было создано Министерство водных ресурсов и ирригации, которое вплотную займется наболевшими вопросами этой отрасли. Токаев надеется, что соседние страны также будут проявлять особый интерес к воде, взаимодействуя на конструктивном уровне.

Выступая на заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала в Душанбе, глава государства поделился своим видением дальнейшего развития Организации.

Во-первых, важным вопросом остается скорейшее завершение процесса совершенствования организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА.

"Следует расширить полномочия и ответственность правления и исполкома Фонда. Предлагается также преобразовать межгосударственную координационную водохозяйственную комиссию в межгосударственную водно-энергетическую комиссию. Данные шаги повысили бы эффективность МФСА", - считает президент.


Во-вторых, создание долгосрочного и устойчивого регионального механизма сотрудничества для эффективного использования водно-энергетических ресурсов Центральной Азии с учетом интересов всех стран региона в сферах ирригации, гидроэнергетики и экологии.

"По нашему мнению, таким механизмом мог бы стать международный водно-энергетический консорциум".


В-третьих, по мнению Токаева, необходима разработка плана работы по внедрению единой автоматизированной системы учета, мониторинга, управления и распределения водных ресурсов в бассейне Аральского моря. Реализация этой инициативы обеспечит прозрачность использования воды в регионе и будет способствовать укреплению диалога и дружбы между странами Центральной Азии, уверен президент.

"Еще одна важная инициатива – создание проектного офиса стран Центральной Азии по климатическим вопросам. Данный шаг позволит приступить к разработке действенных мер по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий", - сказал Касым-Жомарт Токаев.


Президент также предложил провести следующую встречу в Казахстане в 2026 году, совместив ее с Региональным климатическим саммитом под эгидой ООН.


Источник: Orda.kz
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