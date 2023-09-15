ChatGPT поставил диагноз мальчику, которому не могли помочь 17 врачей

"Мы посетили так много врачей. В какой-то момент мы оказались в отделении скорой помощи. Я продолжала настаивать", - рассказала она Today.com.

"Я действительно провела ночь за (компьютером), просматривая все эти вещи", - сказала она.

ChatGPT поставил мальчику диагноз редкого заболевания после того, как он провел три года, посещая более десятка врачей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.По данным портала, Алексу было четыре года, когда он начал испытывать хроническую боль. Его мать, Кортни, сказала, что, если бы он не принимал обезболивающие каждый день, у него случился бы срыв.Вскоре после начала болей Алекс начал меняться. Он стал капризным и утомленным, начались приступы гнева. Алекс также волочил левую ногу при ходьбе, и у него начались сильные головные боли.Когда у Алекса начались проблемы с зубами, мальчика отвели к дантисту. Врач заподозрил, что Алекс скрипел зубами, и направил семью к специалисту, который вставил Алексу в рот расширитель, чтобы помочь ему лучше дышать по ночам. Поначалу это казалось решением проблемы, но появилось больше симптомов.Когда Кортни заметила, что Алекс не растет, она отвела его к педиатру, который сказал, что пандемия отрицательно влияет на его развитие.Водя Алекса на многочисленные приемы к врачам, Кортни провела три года в поисках ответов и проконсультировалась с 17 врачами.Наконец, Кортни обратилась к искусственному интеллекту ChatGPT, который, как показали исследования, бывает прав в 72 процентах случаев при постановке медицинских диагнозов, отмечает издание.Кортни просмотрела результаты тестов Алекса и ввела их в ChatGPT. Чат-бот вернулся с синдромом привязанного спинного мозга.Увидев диагноз чат-бота, Кортни поняла, что "в этом есть смысл".Синдром привязанного спинного мозга приводит к аномальному прикреплению спинного мозга к позвоночному каналу, ограничивая кровоток по мере роста детей. Это приводит к онемению, боли, мышечной слабости и проблемам с контролем движений.По данным клиники Кливленда, симптомы включают трудности при ходьбе, обесцвеченные участки кожи, онемение ног и спины, сильную боль в ногах или спине, сколиоз, проблемы с контролем мочевого пузыря и кишечника, а также потерю мышечной массы.По оценкам, это происходит менее чем у одного процента детей в США в год.У Алекса самая легкая форма заболевания — скрытая расщелина позвоночника, которая вызывает небольшой разрыв в позвоночнике, но не вызывает повреждения нервов. Эту форму труднее диагностировать, поскольку дефект меньше и его труднее увидеть.После того, как ChatGPT поставил Алексу диагноз, этим летом ему сделали операцию. Сейчас мальчик восстанавливается. По словам его матери, теперь мальчик счастлив, он любит заниматься спортом и проводить время с другими детьми.Исследование, опубликованное в прошлом месяце исследователями из Mass General Brigham в Бостоне, показало, что ChatGPT ставит правильный диагноз в 72 процентах случаев, примерно с той же частотой, что и врач-ординатор, тогда как более опытные врачи обычно правы примерно в 95 процентах случаев.