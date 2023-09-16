"Корректирующий двигатель не прекратил свою работу по информации от акселерометра. Это тот прибор, который показывает изменение скорости. Причина — акселерометры не включились", — сказал глава госкорпорации.

Названа причина крушения "Луны-25", передает Tengrinews.kz со ссылкой на gazeta.ru.Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что причиной крушения российской автоматической межпланетной станции "Луна-25" стали несработавшие акселерометры.Он указал, что специалисты устанавливают причины случившегося. Как сообщил Борисов, в настоящее время имеется 16 версий, 11 из которых уже были проверены. По его словам, расследование причин крушения станции планируется завершить к концу сентября.Старт ракеты "Союз 2.1б" произошел с космодрома Восточный 11 августа в 5:11 по времени Астаны. Аппарат вышел на окололунную орбиту 16 августа. Предполагалось, что переход на предпосадочную орбиту и мягкая посадка на Южный полюс Луны состоятся соответственно 19 и 21 августа. Однако 19 августа "Роскосмос" сообщил о нештатной ситуации на борту станции, которая не позволила выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. На следующий день объявили, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила свое существование.