Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 16 Сентября
+21...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 467.29 KZT
  • €1 = 498.22 KZT
  • 1 RUB = 4.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Названа причина крушения "Луны-25"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:28
Названа причина крушения "Луны-25"
Фото: “Роскосмос”/VK
Названа причина крушения "Луны-25", передает Tengrinews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что причиной крушения российской автоматической межпланетной станции "Луна-25" стали несработавшие акселерометры.

"Корректирующий двигатель не прекратил свою работу по информации от акселерометра. Это тот прибор, который показывает изменение скорости. Причина — акселерометры не включились", — сказал глава госкорпорации.


Он указал, что специалисты устанавливают причины случившегося. Как сообщил Борисов, в настоящее время имеется 16 версий, 11 из которых уже были проверены. По его словам, расследование причин крушения станции планируется завершить к концу сентября.

Старт ракеты "Союз 2.1б" произошел с космодрома Восточный 11 августа в 5:11 по времени Астаны. Аппарат вышел на окололунную орбиту 16 августа. Предполагалось, что переход на предпосадочную орбиту и мягкая посадка на Южный полюс Луны состоятся соответственно 19 и 21 августа. Однако 19 августа "Роскосмос" сообщил о нештатной ситуации на борту станции, которая не позволила выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. На следующий день объявили, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила свое существование.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика