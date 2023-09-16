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Умер актёр из сериалов "Солдаты" и "Бригада"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:03
Умер актёр из сериалов "Солдаты" и "Бригада"
Кадр из видео
Российский актёр Вячеслав Гришечкин умер на 62-м году жизни, сообщил в "ВКонтакте" его коллега, артист "Театра-студии на Юго-Западе" Антон Белов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Вячеслав Германович. Родной. Покойся с Миром! <…> Спасибо за великий вклад: в статус, в развитие и имя нашего театра. <…> Навсегда в сердце", — написал Белов, не раскрыв подробности смерти артиста.


Гришечкин родился 28 июня 1962 года в Сочи. После школы поступил в ГИТИС, одновременно играл в "Театре-студии на Юго-Западе". С 2017 года он возглавлял театральную студию при Московском университете МВД.

Фильмография Гришечкина насчитывает 167 картин, наиболее известные роли – в сериалах "Солдаты", "Счастливы вместе", "Каменская", "Бригада".

Как сообщает Kp.ru, неделю назад 61-летний актер попал в больницу из-за проблем с сердцем. А буквально на днях Вячеславу Германовичу стало совсем плохо.

Вячеслав Гришечкин был дважды женат. Первый брак, от которого осталась дочь Ольга, закончился разводом. Вторая жена умерла от онкологии в 2017 году. После ее смерти актер впал в глубокую депрессию.


Источник: Baigenews.kz
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