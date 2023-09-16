Туристы попали под камнепад на популярной достопримечательности в Турции

Пятеро туристов пострадали в результате ЧП на популярной достопримечательности в Турции, передает Tengritravel.kz.



В национальном парке Саклыкент, где расположено самое длинное ущелье Турции, часто посещаемое туристами, случился камнепад. Его результатом стали "травмы, паника и ужас", сообщает Turizm Ajansi.



ЧП произошло в полдень, когда в нацпарке было полно людей. Куски камня обрушились со склона горы по неясным причинам. В результате инцидента серьезно пострадали пять туристов - их на скорой помощи доставили в больницу.



Национальный парк Саклыкент был основан в 1996 году, он расположен в провинции Мугла, в 50 километрах от города Фетхие. Состоит нацпарк из каньона, который за свои размеры получил известность на весь мир. Каньон Саклыкент признан самым длинным и глубоким каньоном Турции и вторым по величине каньоном в Европе. Его длина составляет 18 километров, а высота на разных участках достигает до 1000 метров.

