Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 17 Сентября
+22...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 467.29 KZT
  • €1 = 498.22 KZT
  • 1 RUB = 4.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса, от которого нет лекарства

Просмотров:188 Опубликовано: Вчера, 21:53
В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса, от которого нет лекарства
Фото: pixabay
В индийском штате Керала растет число заразившихся вирусом Нипах. Лекарства от смертельного заболевания нет, сообщает Zakon.kz.

Официально известно о пяти смертельных случаях заражения вирусом Непах, среди погибших есть один ребенок. Власти штата Керала закрыли школы, офисы, улицы обрабатывают антисептиками. Девять деревень объявлены "зонами сдерживания". Об этом пишет DailyMail.

"Нипах распространяется фруктовыми летучими мышами, которые могут передавать вирус людям при контакте с инфицированными жидкостями организма, такими как слюна или моча, оставленная на фруктах. Эти люди могут затем заразить других при тесном контакте, включая потенциальную передачу воздушно-капельным путем через кашель и чихание", – пишет издание.


Нипах может стать смертельным, так как вызывает серьезные проблемы с дыханием и смертельный отек мозга.

Основная опасность вируса в том, что от него нет лекарства и лечить его нечем. Все, что могут сделать врач при обнаружении его в организме, это помогать человеку, облегчая симптомы, пока иммунитет сам справляется с болезнью.

Ранее стало известно, что российских чиновников обязали носить маски в доме правительства из-за скачка заболеваемости вирусными и инфекционными болезнями, в том числе и коронавирусом.


Источник: Zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика