Умер знаменитый советский поэт-песенник Николай Добронравов

Знаменитый советский поэт-песенник Николай Добронравов умер 16 сентября на 95-м году жизни, передает Tengri Life со ссылкой на "Экспресс газету".Лауреат Государственной премии СССР ушел после тяжелой и продолжительной болезни.Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде и получил свое образование в школе-студии имени В.И. Немировича-Данченко при МХАТе имени М.Горького. В начале своей карьеры он работал актером в кино, а затем переключился на написание песен.С 1956 года и до самой смерти являлся мужем и соавтором композитора, пианистки, народной артистки СССР Александры Пахмутовой. За свою карьеру Пахмутова написала около 400 песен, преимущественно на стихи своего супруга. Среди наиболее известных композиций такие хиты, как "Главное, ребята, сердцем не стареть", "Орлята учатся летать", "Трус не играет в хоккей", "До свиданья, Москва", "Команда молодости нашей", "Как молоды мы были", "Надежда", "Беловежская пуща" и многие другие.