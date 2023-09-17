"Более 11 тысяч погибших". Жертв наводнения в Ливии начали массово хоронить в братских могилах

В ливийском городе Дерна, разрушенном в результате наводнения, проходят первые массовые похороны. Жертвами стихии признаны более 11 тысяч человек, еще около 10 тысяч числятся пропавшими без вести, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Euronews.Погибших вынуждены хоронить в братских могилах, вопреки рекомендациям ВОЗ, которая предупреждает об угрозе долгосрочных психических проблем для родственников, а также о риске загрязнения водоемов рядом с такими захоронениями.Тем временем поиски пропавших без вести продолжаются. Спасатели и родные не теряют надежды найти выживших под месивом руин и грязи, высота которых порой достигает нескольких метров. Люди роют лопатами, подручными средствами, разгребают завалы голыми руками. В разборах завалов участвуют спасатели из других стран.Разрушительное наводнение спровоцировал шторм "Дэниэл", который обрушился на Ливию в минувшее воскресенье. Волна высотой в несколько метров накрыла центр Дерны, смыв несколько кварталов города.Международная организация по миграции сообщает, что на востоке Ливии без крыши над головой остались более 68 тысяч человек, 30 из них - в Дерне. ООН обратилась с призывом к международному сообществу выделить 71 миллион долларов на оказание помощи.