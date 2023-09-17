Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын завершил визит в Россию, передает Tengrinews.kz.



Как сообщил ряд российских СМИ, глава КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин встретились во вторник, 13 сентября, на космодроме "Восточный" и в общей сложности беседовали четыре часа.



Путин в интервью телеканалу "Россия 1" по окончании переговоров сказал, что подводить итоги пока рано, сославшись на то, что программа визита Кима еще не исчерпана и лидер КНДР посетит объекты в России, гражданские и военные. Российский президент в целом позитивно оценил переговоры, отметив "хорошее, очень продуктивное" начало. При этом о подписанных контрактах пока не сообщалось.



Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможные поставки вооружения, заявил, что Россия будет строить взаимоотношения с соседями, "как выгодно ей и соседям". По его словам, возможно взаимодействие в "чувствительных сферах", но это не должно быть предметом обеспокоенности третьей стороны.



15 сентября северокорейский глава государства побывал на авиационном заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, где увидел, как собирают российские самолеты, также он оценил полет истребителя Су-35. Политик был впечатлен увиденным и выразил надежду на то, что завод сможет развиваться и в будущем нарастит производство, отметили в издании "Известия".



16 сентября Ким Чен Ын прибыл в Приморье. На следующий день северокорейский лидер посетил балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Также он побывал на базе Тихоокеанского флота (ТОФ) России. Он поднялся на борт фрегата "Маршал Шапошников", где выслушал доклад об основных вооружениях и технических данных корабля.



17 сентября лидер Северной Кореи отбыл на бронепоезде с железнодорожной станции Артем-Приморский-1.

