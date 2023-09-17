Начался визит Токаева в США

Начался рабочий визит Президента Касым-Жомарта Токаева в США, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



В ходе визита Глава государства выступит с речью на общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также примет участие в саммите "Центральная Азия – США" в Нью-Йорке.



Кроме того, запланированы встречи Президента Казахстана с лидерами ряда государств, главами международных организаций и руководителями транснациональных компаний.



Напомним, Джо Байден пригласил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на саммит в США.



C5+1 – это региональная дипломатическая платформа для правительства Соединенных Штатов "плюс" правительства Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

