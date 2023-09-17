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Начался визит Токаева в США

Просмотров:108 Опубликовано: Сегодня, 18:42
Начался визит Токаева в США
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Начался рабочий визит Президента Касым-Жомарта Токаева в США, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе визита Глава государства выступит с речью на общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также примет участие в саммите "Центральная Азия – США" в Нью-Йорке.

Кроме того, запланированы встречи Президента Казахстана с лидерами ряда государств, главами международных организаций и руководителями транснациональных компаний.

Напомним, Джо Байден пригласил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на саммит в США.

C5+1 – это региональная дипломатическая платформа для правительства Соединенных Штатов "плюс" правительства Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.


Источник: Тengrinews.kz
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