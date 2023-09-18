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"Отказал двигатель". В Актобе экстренно сел российский самолет

Просмотров:194 Опубликовано: Сегодня, 13:14
"Отказал двигатель". В Актобе экстренно сел российский самолет
Фото ©РИА Новости
Самолет авиакомпании Red Wings, который должен был доставить сегодня ночью пассажиров из Антальи в Екатеринбург, экстренно приземлился в Актобе, передает Tengritravel.kz со ссылкой на данные E1.

Как рассказала изданию одна из пассажирок рейса, всех людей вывели из самолета и провели через таможенный контроль.

"Сообщили о технической неисправности, что будет дальше, пока не сообщается", - цитирует E1 слова пассажирки.


Тем временем, по данным Telegram-канала "Авиаторщина", у самолета отказал двигатель.

"У летевшего в Екатеринбург самолета авиакомпании Red Wings отказал двигатель. Boeing 777 перевозчика выполнял этой ночью рейс WZ-3072 из Антальи в Кольцово. При полете над Каспийским морем пилоты доложили об отказе правого двигателя и запросили снижение до 250-го эшелона (7600 метров). Сигнал бедствия они не объявляли. Спустя примерно 1,5 часа самолет совершил благополучную посадку на аэродроме в Актобе", - говорится в сообщении ресурса.

В пресс-службе Red Wings сообщили, что пассажиров рейса WZ-3072 доставят в Екатеринбург на запасном самолете.

"Резервный борт уже совершил посадку в аэропорту Актобе, в ближайшее время будет объявлена посадка. Вылет запланирован в 10:50 по московскому времени (13:50 по времени Астаны - прим.)", - отмечается в сообщении.

Корреспондент редакции обратился за комментарием в пресс-службу комитета гражданской авиации Казахстана. В ведомстве перенаправили в аэропорт Актобе. К моменту публикации этой новости пока не удалось связаться с представителями воздушной гавани, чтобы подтвердить информацию об экстренном приземлении российского самолета.

К слову, 12 сентября чрезвычайное происшествие случилось с Airbus A320. Экипаж самолета "Уральских авиалиний", следовавшего из Сочи в Омск, подал сигнал тревоги, а затем приземлился в поле в Новосибирской области. На борту находились 159 пассажиров, в том числе наши соотечественники.


Источник: Tengrinews.kz
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