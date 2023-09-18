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Опасно для здоровья: 6 вещей, которые нельзя покупать с рук

Просмотров:281 Опубликовано: Вчера, 18:08
Опасно для здоровья: 6 вещей, которые нельзя покупать с рук
Фото из открытых источников
На специальных площадках объявлений любой товар можно купить значительно выгоднее. Техника, парфюм, косметика — все это можно найти на онлайн-сервисах, но далеко не все вещи стоит приобретать после других хозяев. О том, какие покупки могут быть опасными, рассказывает Tengri Life со ссылкой на WH.

Мягкая мебель

В отличие от деревянного стола и плетеного кресла-качалки, мягкую мебель почти невозможно по-настоящему отмыть без участия профессионалов. Матрас или диван, купленный с рук, может хранить в глубине не самые приятные секреты: мебельных клещей, бактерии, а то и клопов. Узнать об этом при визуальном осмотре невозможно.

Поэтому мягкие предметы с наполнителем стоит брать у знакомых, если вы уверены в чистоте их квартиры. Однако и после этого стоит вызвать клининговую службу и отпарить диван.

Детское автокресло

Проверить, есть ли в кресле хоть какие-нибудь малейшие дефекты, невозможно. Но этот нюанс может слишком дорого обойтись. Покупайте все приспособления для безопасности у профессионалов и требуйте гарантии и сертификаты соответствия.

Кухонная техника

Купленный по очень выгодной цене кухонный комбайн может перестать работать уже через пару месяцев. Претензии будет предъявлять некому. К тому же кухонные девайсы очень непросто промыть, поэтому в деталях могут остаться бактерии и инфекции.

Косметика

Вы не знаете, есть ли у предыдущей владелицы инфекции и болезни, передающиеся через кожу. От брендовой палетки легко можно подхватить конъюнктивит, а от помады — герпес. К тому же после вскрытия упаковки невозможно убедиться, что бьюти-продукт не подделка.

Непромокаемая одежда

Даже если дождевик или резиновые сапожки выглядят как новые, велик шанс, что они не выдержат испытания мокрой погодой. На некачественных вещах быстро ползут швы, но разглядеть это невооруженным взглядом не получится.

Игрушки для собак

Скорее всего, предыдущий мохнатый владелец грыз резиновый мячик, таскал канат, но вы не можете быть уверены, что песика прививали по графику. Некоторые инфекции и вирусы могут находиться на поверхности очень долго, они не исчезают после использования мыла. Эти аксессуары стоят не так дорого, поэтому их лучше приобрести в специальных магазинах.


Источник: Tengrinews.kz
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