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Экстренная посадка в Уральске. Подросток умер на борту самолета, летевшего в Турцию

Просмотров:284 Опубликовано: Вчера, 19:52
Экстренная посадка в Уральске. Подросток умер на борту самолета, летевшего в Турцию
Фото из открытых источников
На рейсе TK 3995 авиакомпании Turkish Airlines из Казани в Анталью случилось ЧП: умерла 17-летняя россиянка. Самолет авиакомпании резко сменил курс и сел в Казахстане. Об этом редакции TourDom сообщил турагент, туристы которого находились на борту, передает Tengritravel.kz.

По данным онлайн-табло аэропорта, самолет отправился из Казани 17 сентября в 12:44 по местному времени. Внезапно во время полета одной из пассажирок, 17-летней девочке-инвалиду стало плохо: произошли приступ и остановка сердца. Два врача, летевшие этим рейсом, сделали девушке массаж сердца и искусственное дыхание, но помочь, к сожалению, ничем не смогли.

Лайнер турецкой авиакомпании совершил вынужденную посадку в аэропорту Уральска. По словам туристов, часа два они ждали, пока на земле оформят необходимые документы.

В 16:30 Boeing 737 вылетел из Уральска и в 20:05 прибыл для дозаправки в Трабзон, где пассажиры также 2,5 часа сидели в самолете в ожидании смены экипажа воздушного судна. В Анталью туристов привезли лишь в 00:20. По расписанию борт должен был приземлиться на курорте в 17:20.

По словам турагента, несмотря на прилет с большим опозданием, в аэропорту ее клиентов встретили представители принимающей компании: "До своего отеля в Сиде они добрались нормально, отписались мне уже в 4 часа утра".

Ранее, 18 сентября, в 05:27 по времени Актобе, в местном аэропорту совершил аварийную посадку другой самолет - Boeing 777-200 авиакомпании Red Wings, следовавший по маршруту Анталья - Екатеринбург.


Источник: Tengrinews.kz
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