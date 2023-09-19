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Как защититься от нового штамма коронавируса, рассказал российский иммунолог

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:51
Как защититься от нового штамма коронавируса, рассказал российский иммунолог
Фото из открытых источников
Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал об особенностях нового штамма коронавируса «Пирола», передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на ТК МИР 24.

Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса были зафиксированы в Европе в конце лета. Тогда он был обнаружен в десяти странах.

«Линия «Пирола» относится к виду «Омикрон», который начал распространяться с начала 2022 года. Этот вариант достаточно заразный, вызывает манифестное, видимое заболевание с температурой, головными болями и болями в горле. Сама по себе картина достаточно похожа на заболевание гриппом», - рассказал врач.


У обнаруженной «Пиролы» эксперты зафиксировали около 30 мутаций и все они произошли в довольно короткий срок.

«Большое количество мутаций сразу в одном штамме коронавируса говорит о том, что он либо достаточно долго находился в организме человека с иммунодефицитом, либо были переходы инфекции от человека к другим животным и обратно, и вирус мог набирать мутации вне организма человека. Пациент с иммунодефицитом представляет для вируса ценный резервуар, в котором он может долго сохраняться, накапливать мутации и передаваться во времени. Мы раньше считали, что люди с иммунодефицитом будут тяжелее болеть коронавирусной инфекцией. В какой-то степени, это так, но убивает гипериммунная реакция на коронавирус. Поэтому важна вакцинация, чтобы иммунная система не попадала в гипервозбужденное состояние», - считает специалист.


Также врач ответил на вопрос о том, насколько существующие вакцины от коронавируса могут противостоять новому штамму.

«Любая вакцинация и ревакцинация вызывают в организме появление так называемого репертуара антител, — они будут разные, и пусть даже небольшое количество этих антител будет помогать против актуального штамма. Нужно помнить, что любые антитела в организме вырабатываются клетками иммунной системы. Вакцинация приводит к появлению этих клеток, которые запомнили, что такое коронавирус, и могут нарабатывать против него антитела. В этом смысле любая вакцинация и ревакцинация делают свой положительный вклад в борьбу с тяжелыми формами коронавируса, потому что именно клеточный иммунитет защищает от них», - заключил Владимир Болибок.


Напомним, ранее стало известно, что снова в несколько раз увеличилось число заболевших КВИ в РК за сутки.


Источник: newtimes.kz
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