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Космонавт показал Луну с борта МКС, видео озадачило его подписчиков

Просмотров:174 Опубликовано: Сегодня, 10:38
Космонавт показал Луну с борта МКС, видео озадачило его подписчиков
Фото: unsplash
Бортинженер Международной космической станции, космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев активно ведет социальные сети, где делится со своими подписчиками интересными фотографиями и видео, сделанными с борта МКС, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 18 сентября 2023 года, космонавт рассказал, что ему удалось с борта МКС снять на видео Луну.

"Как выглядит Луна с борта Международной космической станции? Смотрите сами", – написал Олег Артемьев под публикацией в Instagram.


Фолловеры бортинженера были в восторге от увиденного на видео.

- "Уау!"
- "Круто!"
- "Красавица!"
- "Очень круто увидеть наш спутник Земли с борта МКС!"

Но большинство из подписчиков устроили баталии в комментариях. Если одни усомнились в том, что космонавт снял на видео Луну с борта МКС, напоминая школьные уроки по физике, то другие встали на защиту Артемьева, а третьи просто отшутились:

- "Олег, а какой зум?"
- "Как будто с земли снимаете".
- "А почему так трясется картинка?"
- "У меня смартфон с земли приближает, что аж кратеры видны".
- "Кто-нибудь уже спрашивал, где же звезды? На подавляющем количестве видео их просто нет".
- "Уважаю Олега и его труд, но иногда хочется спросить... Почему видео Земли не трясется, а Луна трясется? Почему фон за луной синего оттенка?"
- "Если даже я, человек, не знающий о космосе очень-очень многого, в шоке от количества тупых вопросов, то представьте, в каком шоке Олег".
- "Когда я наблюдаю в подзорную трубу, то картинка тоже в движении, а это значит, что руки трясутся от напряжения, пусть и не сильно".

Ранее Олег Артемьев показал, как выглядит крупнейший в мире действующий вулкан Мауна-Лоа с борта Международной космической станции.



Источник: zakon.kz
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