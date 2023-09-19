Космонавт показал Луну с борта МКС, видео озадачило его подписчиков

"Как выглядит Луна с борта Международной космической станции? Смотрите сами", – написал Олег Артемьев под публикацией в Instagram.

Бортинженер Международной космической станции, космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев активно ведет социальные сети, где делится со своими подписчиками интересными фотографиями и видео, сделанными с борта МКС, сообщает Zakon.kz.Накануне, 18 сентября 2023 года, космонавт рассказал, что ему удалось с борта МКС снять на видео Луну.Фолловеры бортинженера были в восторге от увиденного на видео.- "Уау!"- "Круто!"- "Красавица!"- "Очень круто увидеть наш спутник Земли с борта МКС!"Но большинство из подписчиков устроили баталии в комментариях. Если одни усомнились в том, что космонавт снял на видео Луну с борта МКС, напоминая школьные уроки по физике, то другие встали на защиту Артемьева, а третьи просто отшутились:- "Олег, а какой зум?"- "Как будто с земли снимаете".- "А почему так трясется картинка?"- "У меня смартфон с земли приближает, что аж кратеры видны".- "Кто-нибудь уже спрашивал, где же звезды? На подавляющем количестве видео их просто нет".- "Уважаю Олега и его труд, но иногда хочется спросить... Почему видео Земли не трясется, а Луна трясется? Почему фон за луной синего оттенка?"- "Если даже я, человек, не знающий о космосе очень-очень многого, в шоке от количества тупых вопросов, то представьте, в каком шоке Олег".- "Когда я наблюдаю в подзорную трубу, то картинка тоже в движении, а это значит, что руки трясутся от напряжения, пусть и не сильно".Ранее Олег Артемьев показал, как выглядит крупнейший в мире действующий вулкан Мауна-Лоа с борта Международной космической станции.