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Житель Одессы украл черепаху и сварил из нее суп

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:11
Житель Одессы украл черепаху и сварил из нее суп
Фото: Unsplash
Одессит украл у соседки черепаху и съел ее. Об этом со ссылкой на Нацполицию Украины сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что инцидент произошел в Хаджибейском районе Одессы. Местный житель украл у соседки одну из двух красноухих черепах, которых она держала в ванночке на общей веранде, после чего разбил панцирь молотком, сварил из рептилии суп и съел.

После обнаружения пропажи питомца женщина обратилась в полицию. В настоящий момент в отношении мужчины возбуждены уголовные дела о жестоком обращении с животным и хищении чужого имущества. Ему грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.


Источник: lenta.ru
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