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Что происходит в Карабахе: появились подробности

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:43
Что происходит в Карабахе: появились подробности
Кадр из видео
В Министерстве иностранных дел Азербайджана сообщили подробности по ситуации в Карабахе, передает Tengrinews.kz.

На сайте внешнеполитического ведомства Азербайджана говорится о гибели мирных жителей и сотрудников МВД в результате минного террора в Ходжавенде (азербайджанское название города Мартуни, расположенного в Нагорном Карабахе. - Прим.).

Сообщается, что 19 сентября автомобиль подорвался на противотанковой мине, заложенной в Ходжавендском районе диверсионной группой ВС Армении, находящейся на территориях временного базирования российского миротворческого контингента в Азербайджане. В результате погибли двое мирных жителей. В тот же день четверо сотрудников МВД, направленных в район, погибли в результате взрыва фугаса на новом автодорожном тоннеле в селе Тагаверд Ходжавендского района.

"Взрыв мины в Ходжавендском районе еще раз демонстрирует, что главная цель Армении, которая не вывела свои вооруженные силы с территории Азербайджана в грубое нарушение пункта 4 Трехстороннего заявления и не продолжила военные действия и установку наземных мин, и его марионеточный режим призваны эскалировать военную напряженность в регионе и заниматься терроризмом. Кроме того, цель этих провокаций - не допустить проведения масштабных постконфликтных восстановительных работ, нарушить работу гражданского населения, работающего на этих территориях, а также остановить возвращение вынужденных переселенцев и их мирную жизнь на своих землях", - говорится в заявлении в МИД Азербайджана.

В ведомстве подчеркнули, что в целях обеспечения мира и безопасности в регионе военные провокации и террористические акты, совершаемые Арменией, должны быть решительно осуждены и предотвращены.

В свою очередь в Минобороны Армении заявили, что у страны нет армии в Нагорном Карабахе.

"Как и ранее, в азербайджанских официальных сообщениях и средствах массовой информации продолжается ложное утверждение, согласно которому в Нагорном Карабахе находятся подразделения ВС РА, военная техника и личный состав. Министерство обороны РА неоднократно заявляло и заявляет еще раз, что у Республики Армения нет армии в Нагорном Карабахе", - говорится в сообщении.

В Минобороны Армении добавили, что распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения ВС Армении 19 сентября в районе 02:40 якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части границы, не соответствует действительности.


Источник: Tengrinews.kz
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