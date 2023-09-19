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В Ереване начались протесты против Пашиняна

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:15
В Ереване начались протесты против Пашиняна
Фото: Ilya Pitalev / Sputnik / Kremlin / Reuters
На фоне обострения в Нагорном Карабахе в Ереване начались протесты против премьер-министра Армении Никола Пашиняна, участники требуют его отставки. Об этом пишет Sputnik Армения в своем Telegram-канале.

Сообщается, что протестующие перекрыли проспект Тиграна Меца в столице Армении. Также митинг проходит возле здания правительства.

Собравшиеся участники протестов обвиняют Пашиняна в предательстве. Они перекрыли все въезды на площадь Республики в столице, движение там остановлено, прилегающие улицы заблокированы.

Утром 19 сентября началось обострение в Нагорном Карабахе, Азербайджан объявил о проведении антитеррористических мероприятий, а также об точечных ударах по армянским позициям в непризнанной республике. В ответ Минобороны Армении заявило, что армянских войск на территории Карабаха нет.


Источник: lenta.ru
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