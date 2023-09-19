В Ереване начались протесты против Пашиняна

На фоне обострения в Нагорном Карабахе в Ереване начались протесты против премьер-министра Армении Никола Пашиняна, участники требуют его отставки. Об этом пишет Sputnik Армения в своем Telegram-канале.



Сообщается, что протестующие перекрыли проспект Тиграна Меца в столице Армении. Также митинг проходит возле здания правительства.



Собравшиеся участники протестов обвиняют Пашиняна в предательстве. Они перекрыли все въезды на площадь Республики в столице, движение там остановлено, прилегающие улицы заблокированы.



Утром 19 сентября началось обострение в Нагорном Карабахе, Азербайджан объявил о проведении антитеррористических мероприятий, а также об точечных ударах по армянским позициям в непризнанной республике. В ответ Минобороны Армении заявило, что армянских войск на территории Карабаха нет.