100-килограммовая штанга раздавила фитнес-инструктора в Китае

27-летний Сяо Хоу пришел в спортзал, чтобы заняться силовой тренировкой. Он выполнял жим лежа со 100-килограммовой штангой, в один момент его руки ослабли, сообщает The Straits Times.

В тренажерном зале в китайской провинции Хэнань штанга весом 100 килограммов раздавила фитнес-инструктора, сообщает Zakon.kz.Штанга упала на грудь мужчины, перекатилась на шею и прижала его голову к скамье. Хоу отчаянно пытался освободиться, однако в зале не было посетителей. Мужчина не мог самостоятельно поднять спортивный снаряд. У мужчины начались судороги, и он потерял сознание. Позже Хоу обнаружили и доставили в больницу, но его не спасли.Мужчина несколько лет работал персональным тренером и инструктором по фитнесу. Он был одержим спортом и регулярно посещал тренажерный зал.Хоу любил заниматься в одиночестве и часто приходил в спортзал до его открытия, так как у него был ключ от помещения.