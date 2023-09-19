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100-килограммовая штанга раздавила фитнес-инструктора в Китае

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:45
100-килограммовая штанга раздавила фитнес-инструктора в Китае
Фото из открытых источников
В тренажерном зале в китайской провинции Хэнань штанга весом 100 килограммов раздавила фитнес-инструктора, сообщает Zakon.kz.

27-летний Сяо Хоу пришел в спортзал, чтобы заняться силовой тренировкой. Он выполнял жим лежа со 100-килограммовой штангой, в один момент его руки ослабли, сообщает The Straits Times.


Штанга упала на грудь мужчины, перекатилась на шею и прижала его голову к скамье. Хоу отчаянно пытался освободиться, однако в зале не было посетителей. Мужчина не мог самостоятельно поднять спортивный снаряд. У мужчины начались судороги, и он потерял сознание. Позже Хоу обнаружили и доставили в больницу, но его не спасли.

Мужчина несколько лет работал персональным тренером и инструктором по фитнесу. Он был одержим спортом и регулярно посещал тренажерный зал.

Хоу любил заниматься в одиночестве и часто приходил в спортзал до его открытия, так как у него был ключ от помещения.


Источник: zakon.kz
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