В ООН заявили о приближении мира к "великому расколу"

Мировое сообщество приблизилось к "великому расколу" в экономике и торговле. Об этом заявил на Генассамблее ООН генсек организации Антониу Гутерриш. Трансляция мероприятия велась в YouTube-канале ООН, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Ведомости".



Гутерриш пояснил, что созданные во второй половине XX века международные структуры "застыли во времени", не отражая современных реалий. Мир же при этом изменился и движется в сторону многополярности.



"Противоречия углубляются, противоречия среди экономических и военных сил, между Севером и Югом, Востоком и Западом. Мы приближаемся как никогда прежде к великому расколу в экономической и финансовой системе, а также торговых отношениях", - сказал генсек ООН.



Он призвал реформировать мировые институты, руководствуясь принципами справедливости, единства и всеобщности.



Ранее весной Международный валютный фонд (МВФ) представил доклад, в котором описал пять сценариев фрагментации мировой экономики: "стратегическое разделение", "геоэкономическая фрагментация", а также три дополнительных, которые реализуются в случае введения жестких ограничений в торговле энергоресурсами, высокотехнологичной продукцией или товарами сельского хозяйства. Основными в фонде считают первые два варианта.



В конце марта Всемирный банк представил доклад, в котором говорится, что к 2030 году темпы роста мировой экономики сократятся до минимальных значений за 30 лет. В организации заявили, что экономику ждет "потерянное десятилетие".