Президент Казахстана призвал реформировать Совет Безопасности ООН

"В разрешении международных споров всегда должны преобладать дипломатия и диалог. Поэтому мы должны сообща приложить максимум усилий для стабилизации единственной существующей системы глобальных институтов.



Без всеобъемлющей реформы Совета Безопасности нам не удастся справиться с этими вызовами. Это насущная потребность нашего времени, отвечающая интересам подавляющего большинства человечества.



Глубоко убежден, что голоса "средних держав" и всех развивающихся стран в совете должны быть усилены и четко услышаны. Поскольку Совет Безопасности, по-видимому, не в состоянии выйти из тупика, он должен стать более представительным, чтобы другие страны, включая Казахстан, могли играть более значительную роль в поддержании мира и безопасности", - заявил Токаев.

"Несмотря на все предпринимаемые усилия, конфликты продолжаются во многих регионах мира. Мы призываем все стороны искать дипломатическое решение конфликтов на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права", - сказал Президент Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник, 19 сентября, выступил на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Акорду".В своей речи Токаев, в частности, предложил провести реформу Совета Безопасности ООН, куда, напомним, входят пять постоянных членов (Китай, Россия, Великобритания, США и Франция) и десять непостоянных, избираемых Генассамблеей ООН на двухлетний срок.По его словам, сегодня человечество сталкивается с невиданными прежде колоссальными сдвигами и вступает в очередной период геополитического противостояния.