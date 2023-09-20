Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 20 Сентября
+20...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 471.45 KZT
  • €1 = 503.93 KZT
  • 1 RUB = 4.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Президент Казахстана призвал реформировать Совет Безопасности ООН

Просмотров:231 Опубликовано: Сегодня, 07:59
Президент Казахстана призвал реформировать Совет Безопасности ООН
© akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник, 19 сентября, выступил на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Акорду".

В своей речи Токаев, в частности, предложил провести реформу Совета Безопасности ООН, куда, напомним, входят пять постоянных членов (Китай, Россия, Великобритания, США и Франция) и десять непостоянных, избираемых Генассамблеей ООН на двухлетний срок.

"В разрешении международных споров всегда должны преобладать дипломатия и диалог. Поэтому мы должны сообща приложить максимум усилий для стабилизации единственной существующей системы глобальных институтов.

Без всеобъемлющей реформы Совета Безопасности нам не удастся справиться с этими вызовами. Это насущная потребность нашего времени, отвечающая интересам подавляющего большинства человечества.

Глубоко убежден, что голоса "средних держав" и всех развивающихся стран в совете должны быть усилены и четко услышаны. Поскольку Совет Безопасности, по-видимому, не в состоянии выйти из тупика, он должен стать более представительным, чтобы другие страны, включая Казахстан, могли играть более значительную роль в поддержании мира и безопасности", - заявил Токаев.


По его словам, сегодня человечество сталкивается с невиданными прежде колоссальными сдвигами и вступает в очередной период геополитического противостояния.

"Несмотря на все предпринимаемые усилия, конфликты продолжаются во многих регионах мира. Мы призываем все стороны искать дипломатическое решение конфликтов на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права", - сказал Президент Казахстана.


Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика