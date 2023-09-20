Казахстан готов стать региональным хабом поставок продовольствия - Токаев

"Казахстан уже является надежным звеном, через которое проходит около 80 процентов сухопутных транзитных перевозок между Азией и Европой.



Транскаспийский международный транспортный маршрут - так называемый Средний коридор - может значительно укрепить взаимодействие между Востоком и Западом. Этот маршрут позволит увеличить темпы торговли между важнейшими рынками, сократив почти вдвое время, необходимое для транспортировки грузов морским путем", - заявил Глава государства.

"За последние пять лет внутрирегиональный товарооборот удвоился и составил 10 миллиардов долларов. Наша региональная повестка дня включает Афганистан, который должен стать стабильным, процветающим государством и надежным торговым партнером", - заявил Президент Казахстана.

"В этом контексте настало время создать Региональный центр ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана в Алматы. Призываю все государства-члены поддержать нашу инициативу", - добавил Токаев.

Казахстан готов выступить в качестве регионального хаба поставок продовольствия. Для этого у страны есть все необходимые ресурсы, инфраструктура и логистика. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Акорду".Токаев отметил, что Казахстан привержен дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества со странами Центральной Азии. "Наш регион может играть более активную роль в качестве "сплоченной и независимой" части международного сообщества, внося свой вклад в глобальные процессы развития", - сказал он.