Немецкий город объявил войну автомобилям

Власти немецкого Ганновера объявили, что сделают исторический центр города полностью свободным от автомобилей. Таким образом они рассчитывают внести вклад в борьбу с загрязнением окружающей среды, сообщает Zakon.kz.



Как пишет The Telegraph, мэрия Ганновера анонсировала масштабные планы по практически полному запрету автомобильного движения в центре города. По заявлению властей, благодаря этому историческая часть Ганновера станет более экологичным местом, оптимальным для прогулок и развлечений.



Мэрия намерена уничтожить порядка 4 тысяч парковочных мест, чтобы демотивировать автомобилистов, а также ввести в центре ограничение скорости в 20 км/ч, сделать все движение односторонним и оставить лишь 11 многоэтажных парковок. На некоторых улицах оставят только велосипедное движение. На освобожденных от парковок местах собираются высадить деревья и расширить террасы кафе. Это один из самых масштабных проектов по ограничению автомобильного движения во всей Европе. Впрочем, автобусам и такси все-таки разрешат ездить по центральным улицам.



Мэр Ганновера Белит Онай, этнический турок и представитель партии "Зеленых", заявил, что "время экспериментов прошло", и местные власти решительно настроены сделать город экологичным. Но это решение поддержали не все: член городского совета от консервативной христианско-демократической партии Феликс Земпер заявил, что оно "всаживает топор в будущее центральной части города". По словам Земпера, в будущем жителям Ганновера придется тратить больше времени, чтобы добираться до работы – это приведет к падению доходов, росту затрат и закрытию магазинов.



В Ганновере живут более 535 тысяч человек. В других мегаполисах Германии, Берлине и Бремене, "Зеленые" проиграли выборы в городские советы после того, как объявили о намерении серьезно ограничить автомобильное движение.