Илон Маск ищет добровольцев для испытания вживляемых в мозг чипов

"Первоначальная цель нашего BCI - предоставить людям возможность управлять компьютерным курсором или клавиатурой, используя только свои мысли", - отметили в Neuralink.

Нейротехнологическая компания американского бизнесмена Илона Маска Neuralink начала набирать добровольцев для клинических испытаний по вживлению имплантов в мозг, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Neuralink.Как отмечается на сайте, исследование, которое продлится около 6 лет, предусматривает имплантацию интерфейса мозг-компьютер (BCI) с помощью хирургического робота R1 в область человеческого мозга, отвечающую за движение.Первых испытателей компания отберет из числа пациентов с параличом из-за травмы шейного отдела спинного мозга или бокового амиотрофического склероза.В ходе испытания планируется оценить безопасность импланта и хирургического робота, вживляющего его, и дать оценку начальной функциональности BCI, позволяющего парализованным людям управлять внешними устройствами с помощью мысли. Робот будет хирургическим путем вводить ультратонкие и гибкие нити импланта в область мозга, которая контролирует намерения двигаться, пояснили в компании. Вживляемый чип-имплант предназначен для записи и передачи сигналов мозга по беспроводной сети в приложение, которое расшифрует намерение двигаться.