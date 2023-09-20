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Илон Маск ищет добровольцев для испытания вживляемых в мозг чипов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:50
Илон Маск ищет добровольцев для испытания вживляемых в мозг чипов
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Нейротехнологическая компания американского бизнесмена Илона Маска Neuralink начала набирать добровольцев для клинических испытаний по вживлению имплантов в мозг, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Neuralink.

Как отмечается на сайте, исследование, которое продлится около 6 лет, предусматривает имплантацию интерфейса мозг-компьютер (BCI) с помощью хирургического робота R1 в область человеческого мозга, отвечающую за движение.

Первых испытателей компания отберет из числа пациентов с параличом из-за травмы шейного отдела спинного мозга или бокового амиотрофического склероза.

В ходе испытания планируется оценить безопасность импланта и хирургического робота, вживляющего его, и дать оценку начальной функциональности BCI, позволяющего парализованным людям управлять внешними устройствами с помощью мысли. Робот будет хирургическим путем вводить ультратонкие и гибкие нити импланта в область мозга, которая контролирует намерения двигаться, пояснили в компании. Вживляемый чип-имплант предназначен для записи и передачи сигналов мозга по беспроводной сети в приложение, которое расшифрует намерение двигаться.

"Первоначальная цель нашего BCI - предоставить людям возможность управлять компьютерным курсором или клавиатурой, используя только свои мысли", - отметили в Neuralink.


Источник: Тengrinews.kz
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