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NASA изучает астероид, который может врезаться в Землю

Просмотров:210 Опубликовано: Сегодня, 16:44
NASA изучает астероид, который может врезаться в Землю
Фото: pixabay
NASA изучит образцы, полученные космическим аппаратом OSIRIS-REx на астероиде (101955) Бенну, который регулярно проходит рядом с Землей и может врезаться в нашу планету, сообщает Zakon.kz.

По данным Sky News, аппарат приземлится в американском штате Юта после завершения своей миссии на Бенну. OSIRIS-REx запустили в 2016 году, он собрал образцы пыли и породы с астероида и теперь возвращается на Землю.

Астрономы рассчитывают, что образцы с Бенну позволят им лучше понять, как проходило формирование планет и других небесных тел около 4,5 млрд лет назад. Дело в том, что открытый в 1999 году астероид – один из самых древних объектов во всей Солнечной системе, он образовался "всего лишь" в первые 10 млн лет после ее возникновения.

Бенну весит 85,5 млн тонн, его диаметр составляет 490 метров. Астероид проходит рядом с Землей каждые шесть лет, особенно сильно он приближался к планете в 1999, 2005 и 2011 годах. Ученые NASA рассчитали, что Бенну теоретически может врезаться в Землю в сентябре 2182 года – правда, вероятность этого составляет всего 0,037%. Если астероид все-таки упадет на нашу планету, он вызовет взрывную волну, сравнимую по силе с 24 атомными бомбами. Правда, такая катастрофа все равно не будет идти в сравнение с падением метеорита, уничтожившего динозавров и вызвавшего массовое вымирание 65 млн лет назад: его мощь, по оценкам ученых, была сравнима с 10 млрд атомных зарядов.


Источник: Zakon.kz
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