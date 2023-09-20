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Ситуация в Карабахе: Пашинян обратился к нации

Просмотров:245 Опубликовано: Сегодня, 17:52
Ситуация в Карабахе: Пашинян обратился к нации
Фото: primeminister.am
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не участвовала в переговорах между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, передает Tengrinews.kz.

Выступая с обращением к нации, Пашинян сообщил, что Армения не участвовала в формировании текста заявления Нагорно-Карабахской республики о прекращении огня и роспуске армии.

Он отметил, что для Еревана непонятны заявления о выводе ВС Армении из Нагорного Карабаха, так как с августа 2021 года в Карабахе не было армянских военных подразделений.

"Но во всяком случае мы это заявление и его принятие со стороны властей Нагорного Карабаха принимаем к сведению", - добавил Пашинян.


По его словам, Армения надеется, что после прекращения огня миротворцы РФ защитят население Карабаха.

"Предполагается, что если миротворцы выступили с таким предложением, то это означает, что они полностью и без оговорок приняли на себя полную обязанность по обеспечению армян Нагорного Карабаха, а значит, они должны обеспечить полные условия для прав армян Нагорного Карабаха", - отметил он.


Как сообщил премьер, интенсивность боевых действий в Карабахе снизилась.

"Последняя информация, которую я получил из Нагорного Карабаха, заключается в том, что интенсивность военных действий резко снизилась, но они полностью не прекратились. Мы надеемся, что военная эскалация не будет продолжаться", - заключил он.


Ранее стороны в Нагорном Карабахе сообщили о достижении договоренности о полном прекращении боевых действий.

Напомним, в сентябре 2023 года в Министерстве иностранных дел Казахстана сделали заявление по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. МИД заявил, что поддерживает территориальную целостность Азербайджана и выступает за урегулирование всех вопросов политико-дипломатическим путем в соответствии с Уставом ООН.

Вчера в Министерстве обороны Азербайджана заявили о начале антитеррористических мероприятий локального характера на территории, контролируемой самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, для восстановления конституционного строя. Целями названы вооруженные силы Армении. В Министерстве иностранных дел Азербайджана также распространили подробности по ситуации в Карабахе.

По данным Минздрава Нагорного Карабаха, в результате обстрелов погибли пять человек, 80 получили ранения, в том числе 15 мирных жителей.

Уполномоченный по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике заявил, что число жертв обстрелов достигло 27 человек. Среди погибших двое гражданских. Число раненых превысило 200 человек.


Источник: Тengrinews.kz
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