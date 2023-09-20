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Китай планирует участвовать в инфраструктурных проектах Алматинской области

Просмотров:120 Опубликовано: Сегодня, 19:25
Китай планирует участвовать в инфраструктурных проектах Алматинской области
Фото: Zakon.kz
В Алматы состоялась международная конференция по вопросам торгово-экономического сотрудничества, импорта и экспорта товаров, привлечения инвестиций, развития в сфере туризма Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие аким Алматинской области, губернатор провинции Цзянсу Китайской Народной Республики, а также в числе почетных гостей был генеральный консул КНР в Алматы.

"Сегодня Алматинская область является лидером в обрабатывающей промышленности. В области функционирует свыше 1300 промышленных предприятий, в том числе транснациональных, таких как Coca-Cola, Efes, Philip Morris, JTI, Лукойл, Маревен Фуд Тянь-Шань и др. Область лидирует по производству продуктов питания, напитков, табачных изделий. На сегодня в области производится свыше 99% всей табачной продукции страны", – отметил Марат Султангазиев.


В рамках международной конференции состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве в сфере торговли и инвестиций между Управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области и Департаментом коммерции Народного Правительства провинции Цзянсу.

Подписание данного меморандума даст положительный импульс развитию транзитного потенциала и инфраструктурных проектов, реализуемых на территории области.


Источник: Zakon.kz
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