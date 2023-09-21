Казахстан появился в списке стран, допущенных к торгам на валютном рынке России

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"Эти нормы направлены на повышение эффективности механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран и формирование прямых котировок к рублю для удовлетворения спроса российской экономики на расчеты в национальной валюте", - говорится в сообщении.

Казахстан появился в списках стран, допущенных к торгам на валютном рынке России, передает корреспондент Tengrinews.kz.Ранее на сайте правительства РФ был опубликован список стран, банки и брокеры которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке. В список вошло более 30 стран. Казахстана в списке не оказалось.Однако позже Казахстан добавили в перечень.Отмечается, что постановление подготовлено для реализации новых норм Федерального закона "Об организованных торгах", принятых в июле 2023 года.