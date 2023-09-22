"Это их утешит". Хорватский журналист поиздевался над "Астаной"

Казахстанский клуб "Астана" уступил в дебютном матче группового этапа Лиги Конференций загребскому "Динамо", а хорватские СМИ поиздевались над соперником, передает Tengri Sport.Игра в Хорватии завершилась разгромом казахстанцев со счетом 5:1, и это дало повод для насмешек со стороны хорватских СМИ."Чемпион Казахстана вновь пострадал от "синих". Для ребят из далекой страны "Динамо" - словно день сурка, он никогда не кончается и постоянно хуже кошмара.Ребята из Астаны были наивны, как французская горничная. Но кого волнует их глупость, "синие" триумфально выполнили первое задание в группе.Разница в качестве была видна с первых минут, хотя свои моменты были и у гостей. В поединках с "синими" они забили впервые, возможно, это для них какое-то утешение.Хотя, когда получаешь "пять штук", одно попадание – небольшое утешение", - пишет Даворин Оливари в jutarnji.hr.Подопечные Григория Бабаяна пропустили два гола с пенальти (43-я и 53-я минуты), один - со штрафного (58-я), после чего сумели отыграть один гол усилиями Камо Оганесяна на 78-й минуте.Однако затем еще дважды попались на контратаке. Мяч Оганесяна стал первым для "Астаны" за три последние игры против "Динамо".Напомним, что "Астана" и "Динамо" Загреб уже встречались в этом сезоне: во втором раунде квалификации Лиги чемпионов хорваты разгромили столичную команду в двухматчевом противостоянии с общим счетом 6:0.Следующий матч в групповом этапе Лиги конференций "Астана" проведет дома - 5 октября в гости приедет чешская "Виктория Пльзень", которая выбила из еврокубков другую казахстанскую команду "Тобол".У "Астаны" могут возникнуть проблемы в Лиге конференций: Казахстан не признает независимости частично признанного государства Косово.Ранее сборная Казахстана поднялась на четыре позиции в рейтинге ФИФА и вошла в список 100 лучших сборных планеты.Следующие матчи Евро-2024 сборная Казахстана проведет в октябре: в ночь с 14 на 15 октября казахстанцы сыграют в гостях с Данией, а 17 октября - с Финляндией.Успешная серия игр помогла казахстанским футболистам обновить рекорды в квалификации к крупным турнирам, а затем стало известно, что нужно для выхода на Евро-2024.