Астрономы предупредили казахстанцев о магнитной буре

Казахстанцев предупредили о магнитной буре в воскресенье, 24 сентября, сообщает Zakon.kz.



Согласно данным прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ученые считают, что магнитная буря начнется в ночь на воскресенье, к утру сила удара достигнет 5 баллов, затем пойдет на спад.



Пик сильной магнитной бури (уровень G5) ожидается в 6:00 по астанинскому времени.



Данная активность не считается мощной, но, тем не менее, метеозависимым людям стоит в этот период внимательней отнестись к своему здоровью.



В период магнитных бурь у людей могут возникнуть проблемы с артериальным давлением, бессонница, тахикардия и мигрени.



13 сентября ученые обнаружили планету, на которой поверхность потенциально покрыта водой, а атмосфера богата водородом.