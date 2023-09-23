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Астрономы предупредили казахстанцев о магнитной буре

Просмотров:178 Опубликовано: Вчера, 21:50
Астрономы предупредили казахстанцев о магнитной буре
Фото из открытых источников
Казахстанцев предупредили о магнитной буре в воскресенье, 24 сентября, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ученые считают, что магнитная буря начнется в ночь на воскресенье, к утру сила удара достигнет 5 баллов, затем пойдет на спад.

Пик сильной магнитной бури (уровень G5) ожидается в 6:00 по астанинскому времени.

Данная активность не считается мощной, но, тем не менее, метеозависимым людям стоит в этот период внимательней отнестись к своему здоровью.

В период магнитных бурь у людей могут возникнуть проблемы с артериальным давлением, бессонница, тахикардия и мигрени.

13 сентября ученые обнаружили планету, на которой поверхность потенциально покрыта водой, а атмосфера богата водородом.


Источник: zakon.kz
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