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Казахстан принял участие в церемонии открытия летней Азиады-2022

Просмотров:226 Опубликовано: Сегодня, 09:35
Казахстан принял участие в церемонии открытия летней Азиады-2022
Фото: olympic.kz
Делегация сборной Казахстана приняла участие в торжественной церемонии открытия XIX летних Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (КНР), сообщает Zakon.kz.

Парад открытия прошел на стадионе Олимпийского спортивного центра Ханчжоу. В нем приняли участие делегации из 45 стран Азии.

Знаменосцами сборной Казахстана во время шествия спортсменов выступили боксер Асланбек Шымбергенов и легкоатлетка Надежда Дубовицкая.

Организаторы подготовили красочную шоу-программу, состоящую из трех частей: "Изящество национальных обычаев", "Прилив на реке Цзяньтан", "Идем рука об руку". При этом постановщики решили максимально упростить церемонию, сделав ее эффектной с использованием современных технологий.

Так, впервые в Китае на комплексном соревновании были использованы цифровые фейерверки, а огонь Азиады зажгли в совмещенном онлайн и офлайн форматах.

Азиатские игры-2022 в Ханчжоу продлятся до 8 октября.

Национальная сборная Казахстана в составе 525 человек примет участие в 30 видах спорта. В девяти видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже. Всего на Азиатских играх будет разыграна 481 медаль в 61 дисциплине.


Источник: Zakon.kz
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