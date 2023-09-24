Ученые выяснили, как перекись водорода влияет на развитие рака

Употребление перекиси водорода может стать причиной ухудшения здоровья и даже развития рака. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в международном медицинском журнале Annals of Emergency Medicine, передает Tengri Life со ссылкой на РИА Новости.



Более 10 лет в сети появлялись утверждения о том, что перекись водорода (H2O2) лечит заболевания сердечно-сосудистой системы, мозга, а также рак, диабет и даже СПИД. Все авторы ссылались на работу профессора Ивана Неумывакина.



Однако, как выяснили американские ученые, употребление перекиси водорода в высоких дозах, наоборот, может привести к росту раковых клеток, стать причиной инсульта, инвалидности и смерти.



Исследование основано на десятилетнем наблюдении за 294 пациентами. С инсультом столкнулись 40 участников, 20 человек умерли или получили инвалидность.



При этом исследователи отметили пользу перекиси водорода только при обеззараживании. Передозировка препаратом или применение его внутрь более трех миллилитров могут привести к смерти.

