Армения призвала мировое сообщество направить миссию ООН в Карабах

"Мы по-прежнему твердо убеждены в том, что и для Азербайджана, и для Армении существует историческая возможность установить добрососедские отношения и мирно сосуществовать бок о бок как два суверенных государства в рамках международно признанных границ", - сказала глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян повторил призыв направить миссию ООН в Карабах для мониторинга соблюдения прав человека, гуманитарной ситуации и безопасности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Euronews.Мирзоян заявил, что судьба сотен карабахских армян остается неопределенной. "Армения неоднократно предупреждала международное сообщество о необходимости четких и практических действий, включая развертывание межведомственной миссии ООН по оценке потребностей и установлению фактов в Нагорном Карабахе. Но международное сообщество, ООН, не смогло помочь людям в течение последних девяти месяцев", - сказал он, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.В Баку заявляют, что готовы к диалогу с Ереваном по Карабаху и другим вопросам.В своем выступлении в ООН Байрамов отметил, что "мобилизованы все силы для удовлетворения потребностей местного гражданского населения".Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром заверил, что все права армянского населения Карабаха, в том числе образовательные, культурные, религиозные, муниципальные, избирательные и другие, будут обеспечены.В Армении, тем временем, обеспокоены тем, что Азербайджан не ограничится военными действиями против Карабаха. "Следующей целью может стать насильственное навязывание Армении экстерриториального коридора, который пройдет через территорию Армении, но будет вне нашего контроля", - отметил глава армянского МИД.Азербайджан начал военную операцию в Карабахе 19 сентября. На следующий день власти непризнанной республики согласились сложить оружие и расформировать "Армию обороны Нагорного Карабаха".