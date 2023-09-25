Один из боссов коза ностра умер в Италии - СМИ

Итальянские СМИ сообщили о смерти одного из наиболее опасных преступников мира Маттео Мессина Денаро, передает Tengrinews.kz.



По данным агентства ANSA, 62-летний Денаро умер в больнице, где проходил лечение в связи с раком толстой кишки. Согласно информации из медицинских источников, с 22 сентября он находился в коме. Незадолго до смерти к нему в больницу приехали близкие родственники.



Ожидается, что Денаро, который был в числе боссов сицилийской коза ностра, будет похоронен в родном городе Кастельветрано на Сицилии.



Мессина Денаро содержался в тюрьме строгого режима в итальянском городе Аквила.



Один из главарей коза ностра бесследно исчез во время отдыха на морском побережье Тосканы летом 1993 года. Тогда же он был включен в список топ-10 наиболее опасных преступников мира и почти 30 лет находился в розыске. За свои кровавые преступления мафиози был дважды приговорен судом к высшей в Италии мере наказания - пожизненному тюремному заключению.



В начале этого года Мессина Денаро был арестован в клинике "Маддалена" в Палермо. Там он должен был пройти очередной курс химиотерапии.