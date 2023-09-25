Почему подержанный электромобиль покупать опасно, рассказал эксперт

"Услуга замены батарей на СТО стоит довольно дорого. Поскольку индустрия еще формируется, каждая станция может по-разному взять за работу, плюс внушительная стоимость самой батареи. В итоге замена этого элемента выйдет минимум в половину стоимости всего автомобиля", - сказал он.

Почему на покупке подержанных электромобилей сэкономить не получится, рассказал технический директор международной сети автосервисов Алексей Рузанов, передает Tengri Life со ссылкой на Ura.Как отмечает автоэксперт, покупка подержанного электрокара - это всегда кот в мешке: очень часто возникают проблемы с аккумуляторными батареями у б/у машин.По словам экспертов, ресурс аккумуляторных батарей для электромобилей в среднем составляет восемь-десять лет эксплуатации.За это время изнашиваются и другие детали, кроме того, модель становится в целом неактуальной на фоне новых высокотехнологичных новинок. Поэтому по истечении срока службы батареи лучше по возможности приобрести новый автомобиль.