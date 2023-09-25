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Почему подержанный электромобиль покупать опасно, рассказал эксперт

Просмотров:179 Опубликовано: Сегодня, 11:50
Почему подержанный электромобиль покупать опасно, рассказал эксперт
Pixabay
Почему на покупке подержанных электромобилей сэкономить не получится, рассказал технический директор международной сети автосервисов Алексей Рузанов, передает Tengri Life со ссылкой на Ura.

Как отмечает автоэксперт, покупка подержанного электрокара - это всегда кот в мешке: очень часто возникают проблемы с аккумуляторными батареями у б/у машин.

"Услуга замены батарей на СТО стоит довольно дорого. Поскольку индустрия еще формируется, каждая станция может по-разному взять за работу, плюс внушительная стоимость самой батареи. В итоге замена этого элемента выйдет минимум в половину стоимости всего автомобиля", - сказал он.


По словам экспертов, ресурс аккумуляторных батарей для электромобилей в среднем составляет восемь-десять лет эксплуатации.

За это время изнашиваются и другие детали, кроме того, модель становится в целом неактуальной на фоне новых высокотехнологичных новинок. Поэтому по истечении срока службы батареи лучше по возможности приобрести новый автомобиль.


Источник: Тengrinews.kz
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