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Кыргызстанка продала малолетних детей после ухода мужа

Просмотров:131 Опубликовано: Сегодня, 12:33
Кыргызстанка продала малолетних детей после ухода мужа
Фото: pexels.com
В Кыргызстане женщина продала своих маленьких детей, после того как муж ушел из семьи, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.

Как сообщили в УВД Чуйской области, в милицию с заявлением обратился житель села Сокулук А.А. Он просил принять меры в отношении бывшей супруги, которая не дает ему видеться с детьми. Ему показалось подозрительным, что женщина под любым предлогом не подпускает его к детям и их никогда не бывает в доме, когда он приходит к бывшей жене, пытаясь наладить с ней отношения.

Факт отказа во встречах с детьми был зарегистрирован в ОВД Сокулукского района. Началась доследственная проверка.

"Гражданка Д.Н. 7 марта 2021 года родила девочку Д.Д., которую продала жительнице Московского района. 28 апреля 2022-го она родила сына К.Т. и продала гражданину К., а 16 марта 2023 года родила девочку, которую продала гражданке М.", - рассказали в милиции.


Отмечается, что женщина начала продавать детей после ухода мужа из семьи.

По факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 ("Торговля детьми") УК КР. Сотрудники милиции задержали женщину. Она водворена в ИВС. Следственный судья Сокулукского района избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сообщается, что все трое детей найдены. Следствие продолжается.


Источник: Тengrinews.kz
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